Boris Johnson admite que confinamento devia ter sido imposto "mais cedo" no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu que deveria ter imposto o confinamento no país há mais tempo.As revelações tornaram-se públicas e os especialistas revelam que dezenas de milhares de mortes podiam ter sido evitadas se as decisões tivessem sido tomadas logo na fase inicial da pandemia.Ao jornal The Telegraph, fontes próximas do governante disseram que "se fosse agora, ele agiria mais duro, mais cedo e mais rápido".O Reino Unido contabiliza mais de 125 mil mortes por Covid-19, tornando-se o quinto país mais devastado pela pandemia, atrás dos Estados Unidos da América, o Brasil, o México e a Índia.