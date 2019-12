Boris Johnson afirma estar "nervoso" com sondagens que lhe dão menos vantagem

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson admitiu este domingo que as sondagens que apontam para uma redução da vantagem sobre os trabalhistas o deixam "nervoso" e exortou os seus apoiantes para não pensarem que as eleições já estão ganhas apesar de o partido continuar a liderar as intenções de voto com oito a quinze pontos de avanço.Questionado durante uma entrevista à Sky News se estava nervoso com a aproximação dos trabalhistas nas sondagens nas últimas semanas, Johnson não disfarçou alguma apreensão. "Claro que estamos nervosos, estamos a lutar por cada voto. Este é um momento crucial para o país", respondeu o PM, que precisa de uma maioria sólida nas eleições de quinta-feira para conseguir cumprir a promessa de avançar com o Brexit até 31 de janeiro.As últimas quatro sondagens, divulgadas no sábado, colocam os conservadores na frente com uma vantagem de entre oito a quinze pontos de vantagem sobre os trabalhistas, o que é suficiente para garantir a vitória mas poderá não chegar para uma maioria clara.Ainda por cima, ainda ninguém se esqueceu do estrondoso falhanço das sondagens no referendo do Brexit em 2016 e nas eleições de 2017. Se no primeiro caso todas as sondagens apontavam para a rejeição do Brexit, e foi o que se viu, no segundo Theresa May acabou por perder a maioria quando todas as sondagens indicavam que iria sair reforçada das eleições.Por isso mesmo, Boris Johnson disse este domingo aos seus apoiantes que é preciso não baixar a guarda nos últimos dias da campanha. "Estamos a entrar na reta final desta corrida mas os cavalos ainda podem trocar de lugar. Ainda nada está ganho e não podemos esquecer o que aconteceu em 2017. Esta será uma eleição muito renhida", avisou o líder conservador durante um encontro com apoiantes em Londres.Boris Johnson prometeu este domingo reduzir a imigração através da introdução de um sistema por pontos se vencer as eleições da próxima quinta-feira. "Os números vão descer porque poderemos controlar o sistema de imigração, ao contrário do que acontece agora", afirmou.O vice-líder trabalhista, John McDonnell, admitiu este domingo que o fracasso do partido em confrontar as acusações de antissemitismo pode prejudicar o partido nas urnas. "Estou preocupado que isso possa ter algum efeito", reconheceu.