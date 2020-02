Boris Johnson ameaça impor controlos aduaneiros

Passada a euforia do Brexit, o Reino Unido e a União Europeia já se preparam para as difíceis negociações que se avizinham e que visam estabelecer as bases de um futuro acordo comercial entre as duas partes. Boris Johnson não perdeu tempo e já avançou com a intenção de impor controlos aduaneiros sobre todos os produtos vindos da UE após o período de transição, numa tentativa de ganhar uma vantagem inicial nas negociações.De acordo com o jornal ‘The Observer’, que cita fontes do gabinete do primeiro-ministro, o Reino Unido quer impor controlos aduaneiros "alargados" sobre todos os produtos provenientes da UE a partir de 1 de janeiro de 2021, quando termina o período de transição pós-Brexit. "Estamos a planear controlos alargados em todas as importações da UE - declarações de exportação, de segurança, declarações veterinárias e controlos sobre todos os bens alimentares que passarem a fronteira", afirmou a fonte. Esta medida, que rompe com aquilo que estava inicialmente previsto, implica um verdadeiro pesadelo burocrático para ambos os lados.Este endurecimento da posição britânica é visto como uma tentativa de Johnson para ganhar um ascendente inicial nas negociações com a UE, que arrancam a 3 de março, de modo a obter mais concessões dos 27, nomeadamente sobre o futuro alinhamento regulatório das trocas comerciais. Bruxelas já avisou que o Reino Unido deverá continuar a respeitar os padrões de qualidade, proteção do consumidor e das normas ambientais da UE se quiser continuar a ter acesso ao mercado único, naquele que poderá ser uma dos principais entraves a um acordo.Recorde-se que Johnson rejeitou qualquer possibilidade de estender o período de transição, pelo que Londres e Bruxelas terão apenas onze meses para chegar a acordo sobre a futura relação comercial.Outro possível obstáculo nas negociações é a questão das pescas. Vários países europeus, incluindo a França, querem manter o acesso dos seus pesqueiros às águas britânicas após o Brexit. As duas partes comprometeram-se a chegar a acordo até julho.A União Europeia garantiu este sábado apoio total a Espanha nas negociações bilaterais com o Reino Unido sobre Gibraltar, dando a Madrid poder de veto sobre qualquer acordo entre Londres e os 27 no que diga respeito ao ‘Rochedo’.