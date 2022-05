Boris Johnson anuncia acordo de defesa com Suécia e Finlândia

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está a assinar acordos com garantias mútuas de segurança com os líderes da Suécia e da Finlândia esta quarta-feira face ao aumento das ameaças no país.

Johnson assinou esta manhã o acordo com a primeira-ministra da Suécia Magdalena Andersson, e esta tarde vai viajar para a Finlândia para assinar com o presidente do país Sauli Niinisto.

Os acordos vão trazer uma mudança na cooperação de defesa e segurança entre o Reino Unido e cada país, intensificando a partilha de informações, acelerando o treino militar conjunto, exercícios e desdobramentos e reforçando a segurança nos três países e no norte da Europa.

Vão permitir também que o Reino Unido coopere com parceiros nórdicos e as suas forças armadas, em todos os domínios, incluindo o ciberespaço.

"Somos firmes e inequívocos no nosso apoio tanto à Suécia como à Finlândia e a assinatura destes acordos de segurança são um símbolo da garantia eterna entre nossas nações", referiu o primeiro-ministro britânico, citado pela Sky News.

"Estas não são lacunas de curto prazo, mas um compromisso a longo prazo para reforçar os laços militares e a estabilidade global e fortalecer as defesas da Europa para as próximas gerações."

A Suécia e a Finlândia estão a considerar se devem solicitar a adesão à NATO após a invasão russa à Ucrânia.



Segundo Boris Johnson, em declarações na Suécia após a assinatura do acordo, "o facto de o países querer ou não aderir à NATO cabe à própria Suécia decidir e a Inglaterra vai apoiar em qualquer que seja a sua decisão".

"O acordo que foi fechado é mais do que olhar para essa decisão, é apoiar a Suécia", referiu o primeiro-ministro britânico.



De acordo com a primeira-ministra da Suécia Magdalena Andersson "é importante ter este acordo de Defesa com o Reino Unido, quer nos juntemos à NATO ou não".

Ambos os países devem tomar a decisão este mês.