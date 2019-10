Boris Johnson apela a cedência da União Europeia sobre Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garantiu este domingo, a poucos dias de uma reunião crucial em Bruxelas, que a sua mais recente proposta de Brexit tem grande apoio parlamentar, algo desmentido pela oposição trabalhista.Johnson atirou, por isso, responsabilidades para a Europa, dizendo que um acordo é possível "desde que a UE esteja disposta a isso".Num texto publicado em dois jornais britânicos, instou a UE a mostrar "um espírito de compromisso e cooperação". Mas ao apelo juntou o desafio. "Não haverá mais indecisões e adiamentos", escreve, reiterando o compromisso de fazer o Brexit no dia 31, apesar de estar obrigado por lei a pedir um adiamento da saída britânica se não conseguir um acordo até dia 17.Paralelamente, o secretário britânico do Brexit, Stephen Barclay, multiplica esforços para obter apoio para a última proposta de Johnson, que não colheu simpatias em Bruxelas. Perante isto, ninguém sabe o que Johnson fará, pois o seu governo garante que cumprirá a lei enquanto ele repete que cumprirá o prazo do Brexit, com ou sem acordo.