Boris Johnson casa em segredo na Catedral de Westminster

Boris Johnson casou-se este sábado em segredo com a noiva Carrie Symonds na Catedral de Westminster, avançou o The Sun.Os convidados do primeiro-ministro britânico foram informados em cima da hora. Devido à Covid-19, os matrimónios só podem contar com 30 pessoas em Inglaterra.A igreja foi fechada pelas 13h30, tendo a noiva chegado 30 minutos depois, envergando um vestido branco.Boris, de 56 anos, e Carrie, de 33, vivem juntos desde 2019. O casal anunciou o noivado o ano passado teve um filho em abril de 2020.