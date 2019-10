Boris Johnson confirma pedido de adiamento do Brexit

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons. — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmou em telefonema ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que um pedido para a extensão do Brexit será enviado ainda este sábado à noite. A confirmação foi dada por um oficial de Bruxelas à Reuters, que indica que Tusk irá "começar a consultar os líderes europeus" e que as conversações poderão demorar "alguns dias".Segundo a Sky News, Johnson havia escrito aos deputados da Câmara dos Comuns do Reino Unido este sábado, referindo que iria indicar à União Europeia que o adiamento de acordo do Brexit não era uma solução e que era bem possível que Bruxelas rejeitasse o pedido de extensão."Não vou negociar com a União Europeia", afirmou Johnson numa carta, citada pela cadeia televisiva britânica. "Vou informar a União Europeia o que afirmei ao público britânico durante os meus 88 dias como primeiro-ministro: adiamento não é a solução", acrescentando que "é bem possível que os nossos amigos na UE rejeitem o pedido do parlamento para uma extensão".No Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que falou com Boris e está agora à espera da carta com o pedido de adiamento do Brexit. "À espera da carta", escreveu, indicando que "falou com Boris Johnson" sobre a situação em que este se encontra após a votação na Câmara dos Comuns.

A carta em causa foi ditada pela "lei Benn", que determina que o primeiro-ministro tenha de escrever uma missiva até às 23h00 deste sábado, a solicitar uma extensão do processo de saída da UE por três meses, até 31 de janeiro, se a Câmara dos Comuns não aprovar um acordo ou autorizar uma saída sem acordo até 19 de outubro. Essencialmente, impede um Brexit caótico a 31 de outubro, mas também dificulta a concretização do acordo de saída selado entre Bruxelas e Londres na quinta-feira.



No entanto, Boris havia indicado no fim da votação que não iria "negociar um adiamento com a União Europeia" e que "nem a lei" o obriga a fazer tal coisa, acrescentando que "mais um adiamento seria mau para este país ou para União Europeia e mau para a democracia".





'I will not negotiate a delay with the EU and neither does the law compel me to do so'@BorisJohnson says he will not request an extension to Brexit https://t.co/CsFRue9gLi pic.twitter.com/vTzQ77atkn — ITV News (@itvnews) October 19, 2019

A proposta do antigo deputado conservador agora independente, Oliver Letwin, obrigou assim o governo britânico a retirar o acordo para o Brexit negociado com Bruxelas. Boris Johnson terá agora de apresentar na próxima semana a proposta de lei para regulamentar o acordo para conseguir sair da UE até 31 de outubro.

A proposta foi aprovada por 322 votos a favor e 306 votos contra graças ao apoio do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte e de antigos deputados conservadores atualmente a exercer como independentes.