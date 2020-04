Boris Johnson continua "ao comando" do executivo apesar de hospitalização

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, infetado com o novo coronavírus (covid-19), continua "aos comandos" do governo apesar de ter sido hospitalizado, disse ministro da Habitação esta segunda-feira.

"Hoje, ele [Boris Johmson] está no hospital para realizar testes mas vai continuar a ser informado sobre o que se passa e continua aos 'comandos do governo", disse à BBC Robert Jenrick ministro da Habitação do governo de Londres.

Recorde-se que o primeiro-ministro britânico foi hospitalizado no domingo à noite, na capital britânica, após persistência de sintomas da infeção, nomeadamente febre.