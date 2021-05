Boris Johnson contribui para imagem de partido insensível aos muçulmanos, revela inquérito

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ajudou a criar a impressão de que o seu Partido Conservador é "insensível" aos muçulmanos com uma crónica de jornal comparando mulheres com véus a "caixas de correio", concluiu um inquérito interno.

"O sentimento anti-muçulmano continua a ser um problema" dentro do Partido Conservador a nível local e individual, refere o relatório, que resultou de um inquérito aberto em 2019.

"Embora a liderança do partido reivindique uma 'abordagem de tolerância zero' com todas as formas de discriminação, as nossas conclusões mostram que comportamentos discriminatórios ocorrem, especialmente em relação a pessoas de fé islâmica", afirmam os autores, liderados por Srawan Singh, um académico e ex-membro da comissão de igualdade britânica.