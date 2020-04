Boris Johnson criticado quer "aumentar maciçamente" testes ao coronavírus no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reconheceu a necessidade de o país "aumentar maciçamente" o número de testes de diagnóstico à covid-19, perante críticas de que a capacidade do Reino Unido é inferior à de outros países.

"O que precisamos de fazer é aumentar maciçamente (...) os testes para que as pessoas possam saber se já tiveram ou não a doença, o chamado testes aos anticorpos, porque isso vai permitir que regressem ao trabalho confiantes de que não voltarão a ser infetadas ou ser contagiosas", disse, num vídeo publicado na rede social Twitter na quarta-feira à noite.

Boris Johnson está em isolamento na residência oficial, em Downing Street, depois de ter sido diagnosticado com a covid-19 na passada sexta-feira, mas continua a trabalhar e a conduzir o trabalho do governo no combate à pandemia.