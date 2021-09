Boris Johnson demite ministros da Educação, Justiça e Habitação

Os ministros da Educação, Habitação e Justiça foram demitidos esta quarta-feira do Governo britânico no âmbito da remodelação que o primeiro-ministro, Boris Johnson, iniciou, na sequência de várias crises, como a da pandemia ou a da retirada do Afeganistão.

O ministro da Educação, Gavin Williamson, foi, sem surpresas, o primeiro a confirmar a saída, afirmando ter sido "um privilégio servir como Ministro de Educação desde 2019".

"Apesar dos desafios da pandemia mundial, estou particularmente orgulhoso das reformas transformacionais que conduzi", escreveu na rede social Twitter.