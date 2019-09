Boris Johnson: "Derrubem-me ou deixem que eu conclua o Brexit"

O primeiro-ministro britânico foi ontem ao parlamento, reaberto por ordem do Supremo Tribunal no dia anterior, para reiterar posições quanto ao Brexit, que, garantiu, terá lugar a 31 de outubro com ou sem acordo aprovado.Boris Johnson acusou a oposição de querer ignorar a decisão democrática do referendo que decidiu a saída da UE e de estar a adiar tudo "com prejuízo dos interesses dos cidadãos".Acusando o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, de "não saber o que quer" e de ter medo de ir a eleições por recear a democracia, Johnson lançou o desafio: "Se não querem que o governo respeite a decisão de milhões de britânicos e faça o Brexit a 31 de outubro, façam já uma moção de censura. Derrubem-me ou deixem que conclua o Brexit."Perante gritos e apupos em crescendo, Johnson comentou o veredicto do Supremo, que considerou ilegal a sua decisão de suspender o parlamento e forçou o regresso dos deputados aos trabalhos três semanas antes do previsto. "Foi uma decisão puramente política", disse.Corbyn respondeu que, depois da decisão do Supremo, Johnson "devia demitir-se", pois o que o tribunal fez foi reconhecer que o PM "violou a lei ao bloquear o debate democrático num momento crucial". Quanto às eleições, disse querê-las, mas só depois de Johnson pedir a Bruxelas um adiamento do Brexit. * Com AgênciasO procurador-geral britânico, Geoffrey Cox, acusou a oposição trabalhista de "ser demasiado cobarde" para ir a eleições, algo que considera urgente, pois, conclui: "O parlamento está morto." A reação não se fez esperar com muitos a dizerem que Cox é "uma vergonha".Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, considerou que Boris Johnson devia pedir desculpa à rainha Isabel II e ao país por ter suspendido o parlamento, decisão que o Supremo Tribunal considerou ter sido ilegal.A líder do partido Liberal Democrata, Jo Swinson, quer levar ao parlamento uma moção para forçar Johnson a pedir à UE um adiamento do Brexit antes de 19 de outubro, data limite para aprovação de um acordo no parlamento britânico. O objetivo, frisou, é dissipar desde já a ameaça de uma saída da UE sem um acordo firmado.