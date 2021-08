Boris Johnson diz que a operação britânica de retirada de civis do Afeganistão está nas "últimas horas"

O primeiro-ministro britânico declarou esta sexta-feira que a operação do Reino Unido para retirar civis do Afeganistão chegou às "últimas horas", mas moverá "céus e terra" para ajudar a retirar pessoas do país após o prazo de 31 de agosto.

"É claro que, agora que nos aproximamos das últimas horas da operação, haverá infelizmente pessoas que não conseguirão sair, pessoas que seriam candidatas", declarou Boris Johnson.

"Moveremos céus e terra para as ajudar a sair [do Afeganistão], faremos tudo o que pudermos numa segunda fase", após a retirada das tropas estrangeiras, agendada para 31 de agosto, acrescentou o dirigente conservador.