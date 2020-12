Boris Johnson diz que vacina contra Covid-19 vai permitir "recuperar vidas"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, classificou esta quarta-feira como "fantástica" a aprovação do uso da vacina contra covid-19 da Pfizer e BioNTech, salientando que vai ajudar as pessoas a recuperar as suas vidas.

"É fantástico que a MHRA [sigla inglesa da Agência Reguladora de Saúde e Produtos Médicos] do Reino Unido tenha licenciado formalmente a vacina do grupo Pfizer/BioNTech contra covid-19. A vacina estará disponível em todo o Reino Unido a partir da próxima semana", disse o chefe do governo na rede social Twitter.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)