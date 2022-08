Boris Johnson diz que vai deixar resposta à crise energética e aumento do custo de vida para sucessor

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que vai sair do cargo em setembro, defendeu esta terça-feira que vai deixar para o seu sucessor os dossiês da resposta à crise energética e do aumento do custo de vida no Reino Unido.

"Seja quem for [o sucessor], tenho a certeza absoluta de que vai querer fazer mais alguns anúncios em setembro e outubro sobre o que faremos no próximo período, em dezembro e janeiro", explicou Boris Johnson, segundo a BBC.

"Só quero que saibam que estou absolutamente certo de que teremos o poder fiscal e o espaço livre para cuidar das pessoas como sempre fizemos", acrescentou o ainda chefe de Governo durante um evento em Downing Street.