Boris Johnson do Reino Unido quer fechar bares e pubs até maio

O governo britânico do primeiro-ministro Boris Johnson pondera endurecer as medidas de combate à Covid-19 e uma das medidas em análise é o encerramento de bares e pubs por cinco meses em toda a Inglaterra.A notícia foi avançada este domingo pela imprensa britânica, num dia em que mais 563 pessoas morreram devido ao coronavírus, levando o país a superar a barreira das 80 mil vítimas mortais por Covid.O aumento de vítimas e contágios (este domingo registaram-se 54 mil novas infeções) leva Johnson a pensar prolongar as restrições por, pelo menos, mais um mês, até 23 de março, aniversário do início do primeiro confinamento, e também adotar medidas mais severas para conter os contágios em locais de especial risco, como são os bares e pubs.Daí que esteja em estudo manter estes estabelecimentos encerrados até ao feriado de 3 de maio.