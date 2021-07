Boris Johnson e ministro das finanças britânico em isolamento após contacto com caso Covid

Os dois ministros foram convidados a participar num estudo piloto que lhes permitiria continuar a trabalhar sem estarem em isolamento, mas recusaram, seguindo agora todos as medidas recomendadas.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o ministro das finanças, Rishi Sunak, vão ficar em isolamento depois de contactarem com um caso positivo de Covid-19, avança a agência Reuters, este domingo."O primeiro-ministro e o chanceler foram contactados pelo NHS Test and Trace após terem estado com uma pessoa com teste positivo à Covid", refere o comunicado do gabinete de Johnson no domingo.O ministro da saúde, Sajid Javid, também fez saber no sábado que testou positivo à doença.