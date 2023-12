Boris Johnson é ouvido no inquérito de gestão da pandemia da Covid-19

O antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson é ouvido, esta quarta-feira, no âmbito do inquérito sobre a gestão da pandemia da Covid-19, da qual foi severamente criticado. Segundo a agência Reuters, Johnson terá de enfrentar dois dias de interrogatório.Boris Johnson renunciou ao cargo de deputado no parlamento britânico, em junho deste ano, devido ao caso "Partygate", relacionado com as fotografias que mostravam o ex-primeiro-ministro a participar em festas durante o confinamento imposto pela Covid-19.O inquérito público vai avaliar a tomada de decisões através de testemunhos escritos e orais de antigos e atuais ministros e funcionários.