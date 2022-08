Boris Johnson em Kiev para celebrar independência com Zelensky

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deslocou-se esta qurata-feira a Kiev para se encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no dia da independência da Ucrânia e quando passam seis meses da invasão russa do país.

A visita foi anunciada por Zelensky na rede social Telegram, onde divulgou um vídeo com várias imagens da visita de Johnson, incluindo uma reunião entre os dois.

Numa mensagem que acompanha o vídeo, Zelensky chama a Johnson, que será substituído em breve na chefia do governo, "um grande amigo da Ucrânia".