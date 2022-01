O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assistiu a uma festa em dezembro de 2020, aquando da despedida do capitão Steve Higham, conselheiro de Defesa do seu governo. Tal como em pelo menos três outras festas já conhecidas, Johnson violou de forma flagrante nessa festa as regras de confinamento impostas pelo seu próprio governo para combater a Covid-19.As reiteradas infrações de Johnson das regras de confinamento estão já a ser alvo de investigação oficial.