Primeiro-ministro britânico internado nos cuidados intensivos com coronavírus

Onze dias depois de ter recebido o teste positivo para coronavírus, o primeiro-ministro britânico foi, esta segunda-feira, internado nos cuidados intensivos após um agravamento do seu estado clínico, avança a BBC.Johnson pediu ao secretário de Relações Externas Dominic Raab que o substituísse durante este período, segundo a mesma fonte.De acordo com a imprensa britânica, e com o agravamento dos sintomas, Boris Johnson, de 55 anos, teve mesmo de receber "tratamento de oxigénio", continuando internado no Hospital de St. Thomas, em Londres.