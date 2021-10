O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a ser duramente criticado por tirar uns dias de férias em Marbella com a família enquanto o Reino Unido enfrenta uma grave crise de abastecimento que deixou as bombas sem combustíveis e as prateleiras dos supermercados vazias.













Johnson partiu sexta-feira para a estância balnear espanhola com a mulher, Carrie, que está grávida, e o filho do casal, Wilfred, de ano e meio. Estão instalados numa ‘villa’ de luxo com cinco suítes, jardim e piscina que é propriedade do secretário de Estado do Ambiente britânico, Zac Goldsmith, e que custa cerca de 30 mil euros por semana.