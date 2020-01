Boris Johnson felicita partidos da Irlanda do Norte por ultrapassarem divergências

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, felicitou hoje, durante uma visita a Belfast, os partidos da Irlanda do Norte por terem ultrapassado as divergências para restaurar, após três anos de suspensão, o governo de coligação entre protestantes e católicos.

"É absolutamente notável e maravilhoso ver como demonstraram vontade de confiar um no outro e deixar as divergências para trás", afirmou, perante os jornalistas em Stormont Castle, sede da assembleia regional autónoma.

A assembleia da Irlanda do Norte reuniu-se no sábado pela primeira vez em três anos graças ao apoio do Partido Democrático Unionista (DUP) e do Sinn Féin, os principais partidos políticos das respetivas comunidades, unionista protestante e nacionalista católica, respetivamente, a um acordo de governo britânico.