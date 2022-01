O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, terá realizado uma festa de aniversário durante o primeiro confinamento em 2020, num momento em que as regras anti-covid impediam qualquer realização de eventos sociais.A mulher do primeiro-ministro, Carrie Johnson, ajudou na organização da festa surpresa.Segundo a ITV News, cerca de 30 pessoas participaram no evento que decorreu na Sala do Gabinete, depois de uma visita oficial de Boris a uma escola em Hertfordshire.