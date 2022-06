Boris Johnson garante que "nada nem ninguém" o vai parar

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta quarta-feira que "nada nem ninguém" o vai derrubar, apesar das acusações da oposição de que está fragilizado após 41% do grupo parlamentar Conservador ter retirado a confiança ao líder.

Confrontado no início do debate semanal na Câmara dos Comuns, no parlamento britânico, com o facto de 148 deputados terem votado contra si numa moção de censura na passada segunda-feira, Johnson admitiu que é normal "ter colecionado oponentes políticos" ao longo de uma carreira "que mal começou".

"E isso é porque este Governo fez coisas muito grandes e muito impressionantes que eles não aprovam necessariamente", acrescentou, afirmando que "absolutamente nada nem ninguém (...) vai impedir-nos de servir o povo britânico", afirmou.