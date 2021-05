Boris Johnson garante que tentou "minimizar a perda de vidas" no início da pandemia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou esta quarta-feira que tentou "minimizar a perda de vidas" no início da pandemia de covid-19, depois de o ex-conselheiro Dominic Cummings o acusar de "fracassar" na gestão da crise.

Na sessão semanal de perguntas ao primeiro-ministro na Câmara dos Comuns, Johnson respondeu às revelações devastadoras de Cummings, que quarta-feira acusou deputados, ministros, conselheiros e funcionários de falharem "desastrosamente em cumprir os padrões que os cidadãos têm direito esperar" deles.

"Gerir a pandemia foi uma das coisas mais difíceis que este país teve de fazer" e "nenhuma decisão foi fácil", respondeu o primeiro-ministro quando questionado pelo líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, sobre as críticas do ex-assessor.