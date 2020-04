Boris Johnson luta contra o coronavírus "sem ventilador e consciente"

Inglaterra mantinha-se, esta terça-feira, em alerta máximo com o líder do governo internado nos Cuidados Intensivos e o país a atingir um novo número negro de 758 mortos devido ao novo coronavírus.Boris Johnson, de 55 anos, continuava esta terça-feira no Hospital St. Thomas, em Londres, onde foi admitido no domingo. Segundo fonte oficial, respirava com dificuldades, mas "sem ventilador", recebendo tratamento de oxigénio. Mantinha-se "consciente, bem-disposto" e "sem pneumonia", apesar de os sintomas de coronavírus se terem agravado, 12 dias depois de ter testado positivo, com a febre, tosse e falta de ar a não darem tréguas.Notícias difíceis de digerir para a noiva do político, Carrie Symonds, que está grávida de seis meses e não vê o companheiro desde que este se começou a sentir doente, a 27 de março. Nessa altura, mudou-se para a mansão de 1,3 milhões, no Sul de Londres, para se proteger, mas já está a ser seguida, com sintomas do vírus, ainda que "ligeiros".