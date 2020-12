Boris Johnson mantém que fracasso das negociações do Brexit é o cenário mais provável

O primeiro-ministro britânico advertiu este domingo que um fracasso nas negociações sobre as futuras relações comerciais entre Reino Unido e União Europeia (UE) continua a ser o cenário "mais provável", apesar da decisão das duas partes de prosseguir as negociações.

"Tenho de insistir que o desfecho mais provável nesta altura é, claro, que tenhamos de nos preparar para os termos da Organização Mundial do Comércio [OMC]. Tanto quanto vejo, há algumas questões muito importantes e muito difíceis que atualmente separam o Reino Unido da UE, e o melhor que todos temos a fazer é prepararmo-nos para relações comerciais nos termos da OMC", disse Boris Johnson à estação televisiva britânica BBC.

A advertência de Boris Johnson surge depois de UE e Reino Unido terem anunciado, hoje, que vão prosseguir as negociações num derradeiro esforço em busca de um acordo sobre as relações futuras no pós-'Brexit', após uma conversa telefónica entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, num dia que havia sido apontado por ambos como decisivo sobre o rumo das conversações.