Boris Johnson na corrida para substituir Liz Truss, avança o The Times

O antigo-primeiro britânico, Boris Johnson, deverá estar na corrida para, voltar, a liderar o Partido Conservador e substituir a Liz Truss, que se demitiu esta quinta-feira, após estar apenas 45 dias (seis semanas) no cargo."Ele está a fazer sondagens, mas diz-se que acredita ser uma questão de interesse nacional", escreveu no Twitter o editor político do jornal britânico The Times, Steven Swinford. Steven Swinford.O responsável pela eleição interna, Graham Brady, anunciou que "será possível realizar uma votação e concluir a eleição sobre a liderança até sexta-feira, 28 de outubro".