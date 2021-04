O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não vai marcar presença no funeral do príncipe Filipe, revelou este sábado um porta voz em Downing Street.



Em causa está o número limitado de pessoas devido à pandemia da Covid-19. A cerimónia, que decorre no Castelo de Windsor no próximo dia 17 de abril, é restrita a 30 pessoas devido às regras apertadas da doença.