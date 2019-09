Boris Johnson nega ter mentido à rainha Isabel II sobre suspensão do parlamento britânico

Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, negou ter mentido à Rainha Isabel II sobre as razões que levaram à suspensão do Parlamento britânico durante cinco semanas, depois de um tribunal escocês ter determinado que a decisão é ilegal.O Parlamento do Reino Unido foi suspenso na segunda-feira, dia 9 de setembro, até 14 de outubro. Os seus opositores consideraram que este decisão foi feita para evitar o escrutínio dos planos para o Reino Unido deixar a União Europeia e permitir um Brexit sem acordo, a ocorrer a 31 de outubro.Esta quarta-feira, dia 11, a mais alta instância de recurso da Escócia decidiu que a suspensão não era legal e que servia como um obstáculo para os deputados, o que levou os opositores de Johnson a acusá-lo de mentir a Isabel II sobre as razões para a suspensão. Johnson afirmou que as alegações eram "absolutamente não" correspondentes à verdade.