Boris Johnson pede ao Irão "inversão urgente da escalada" da tensão com os EUA

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu esta quarta-feira ao Irão uma "inversão urgente da escalada" da tensão, condenando os ataques iranianos contra bases da coligação internacional no Iraque.

Boris Johnson defendeu por outro lado o assassínio do general Qassem Soleimani por forças dos Estados Unidos, afirmando que o militar também "tinha sangue de tropas britânicas nas mãos".

"Naturalmente condenamos o ataque contra as bases militares iraquianas que acolhem as forças da coligação", disse Johnson no parlamento britânico sobre o ataque com mísseis lançado por Teerão na noite de terça-feira, em represália pelo ataque norte-americano que matou Soleimani.