Boris Johnson pede contenção aos britânicos num momento em que o Reino Unido está a "virar a maré"

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, regressou esta segunda-feira ao trabalho e prestou declarações ao país onde prometeu novos anúncios para os próximos dias, no que à batalha contra o coronavírus diz respeito. Este que é para o PM britânico o maior desafio desde a Grande Guerra.Boris Johnson pediu para que os britânicos não relaxem nas medidas de contenção que foram tomadas até agora mas promete um regresso gradual à normalidade. Boris reforçou que o Reino Unido está a "virar a maré" relativamente à luta contra o coronavírus.Boris Johnson falava à porta da residência oficial, em Downing Street, para onde regressou no domingo após duas semanas fora de Londres em convalescença da infeção com covid-19.O primeiro-ministro britânico urgiu os britânicos a "conter a impaciência" ao defender a manutenção do confinamento em vigor para evitar uma segunda vaga de infeções de covid-19.

"Temos de reconhecer o risco de um segundo pico, o risco de perder o controlo deste vírus e deixar que a taxa de contágio volte a subir acima de um. Porque isso significaria, não só uma nova vaga de mortes e doença, mas um desastre económico", justificou.

O PM britânico disse ainda que o Governo está a preparar os próximos passos no combate contra a Covid-19 que permitam vencer a segunda fase da luta.Boris reforçou a importância dos britânicos se manterem em casa para que o Reino Unido possa vencer a pandemia.

