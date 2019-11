Boris Johnson perde apoio eleitoral nas eleições britânicas

A vitória anunciada do Partido Conservador nas eleições antecipadas de 12 de dezembro pode não ser tão garantida como se pensava. De acordo com novas sondagens, o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, subiu cerca de seis por cento nas intenções de voto em apenas dois dias.Duas sondagens, uma da YouGov e outra do jornal ‘Mail on Sunday’, dão aos conservadores, do PM Boris Johnson, 12% de vantagem sobre os trabalhistas, uma queda relativamente às sondagens que há 15 dias cifravam a vantagem conservadora em 16%.Um estudo da ORB International dá uma subida ainda mais clara, cifrando-se a desvantagem trabalhista em apenas 8% dos votos. Este estudo antecipa 36% de votos no partido de Johnson, 28% no de Corbyn, 14% nos Liberais Democratas e 12% nos nacionalistas do Partido do Brexit.Estas previsões preocupam Johnson, que contava que os liberais roubassem mais votos aos trabalhistas.