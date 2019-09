O ex-ministro da Justiça, Philip Lee, anunciou esta terça-feira, 3 de setembro, que abandonou o grupo parlamentar do Partido Conservador e passou a fazer parte dos Liberais Democratas britânicos. A maioria do atual Governo era de apenas um voto pelo que com esta saída Boris Johnson fica sem maioria parlamentar.

"Após um período de grande reflexão, cheguei à conclusão de que não é mais possível servir os meus eleitores e os melhores interesses do país como membro conservador do Parlamento", anunciou Philip Lee no Twitter, depois de ter mudado de bancada enquanto Boris Johnson falava no Parlamento.

The moment the government lost their majority and Phillip Lee crosses the floor to the Liberal Democrats pic.twitter.com/tTRfug8w4P