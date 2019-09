Boris Johnson pode convocar eleições legislativas antecipadas

A convocação de eleições antecipadas no Reino Unido é um dos temas na agenda da reunião de conselho de ministros de Boris Johnson marcada para as 17h00 desta segunda-feira. A convocatória da reunião foi anunciada apenas durante a manhã.A informação foi avançada pela imprensa britânica que explica que Johnson pode levar ao parlamento uma moção para antecipar as legislativas, marcadas para maio de 2022. Segundo as mesmas fontes, a ideia podia recolher o apoio necessário (2/3 dos votos) caso o escrutínio fosse marcado para antes de 31 de outubro, a data para a saída do Reino Unido da União Europeia. Ainda assim, alguns deputados temem que o primeiro-ministro britânico se comprometa a marcar para essa data e depois adie a votação.Este sábado, foi noticiado que Johsnon deixou um recado aos deputados do Partido Conservador que são contra a concretização de um Brexit sem acordo. Caso se coloquem ao lado de uma proposta que tente travar a saída nessa data - mesmo que sem acordo, ficarão de fora das listas do partido nas próximas eleições.