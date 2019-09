Boris Johnson pode ignorar tribunal e voltar a suspender Parlamento

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admite voltar a suspender o Parlamento mesmo que o Supremo Tribunal decida que a suspensão inicial foi ilegal e teve como objetivo evitar que os deputados discutissem o Brexit.De acordo com um documento apresentado esta quinta-feira em tribunal pelos advogados do governo, se os juízes decretarem que a suspensão do Parlamento foi ilegal, o primeiro-ministro reserva a opção de voltar a pedir à rainha uma nova suspensão, desta vez invocando que não há tempo suficiente para preparar o programa de governo que a soberana deverá apresentar na sessão legislativa inaugural, marcada para 14 de outubro.Entretanto, o governo enviou ontem à UE uma série de "documentos técnicos" com alternativas para a salvaguarda da fronteira irlandesa, um dia depois de Bruxelas ter dado um ultimato a Johnson para apresentar "propostas concretas" até ao fim do mês.