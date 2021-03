Boris Johnson prestes a ser vacinado contra a Covid-19, "certamente com AstraZeneca"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou, esta quarta-feira, que vai ser vacinado em breve contra a Covid-19, "certamente com a vacina AstraZeneca", que o Governo garante não representar perigo para a saúde.

"A melhor coisa que posso dizer sobre o programa de vacinas Oxford/AstraZeneca é que finalmente recebi a notícia de que terei minha própria injeção (...) muito, muito em breve. Certamente será Oxford/AstraZeneca que vou receber", afirmou, durante o debate semanal no Parlamento.

Após imunizar cerca de 25 milhões de pessoas mais velhas ou com comorbilidades de risco, o Ministério da Saúde britânico anunciou, esta quarta-feira, que vai estender o programa a todas as pessoas com mais de 50 anos. Boris Johnson tem 56 anos.