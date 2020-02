Boris Johnson quer manter terroristas na prisão

O governo britânico vai avançar esta semana com uma alteração legislativa para evitar que presos condenados por terrorismo sejam libertados antes de cumprirem a totalidade das suas penas. A medida foi anunciada depois um terrorista libertado há 10 dias da cadeia após cumprir apenas metade da pena ter esfaqueado duas pessoas no sul de Londres, no domingo.A nova legislação visa não só forçar os terroristas condenados a cumprir a totalidade das penas como também garantir que a sua libertação só acontece depois de haver garantias de que já não constituem uma ameaça para a sociedade. De acordo com os planos anunciados pelo PM, Boris Johnson, a medida poderá ser aplicada de forma retroativa aos cerca de 220 condenados por terrorismo que atualmente cumprem pena nas cadeias britânicas.A legislação visa evitar a repetição de casos como o de Sudesh Amman, que no domingo esfaqueou duas pessoas no sul de Londres.Tinha sido condenado a 40 meses de cadeia por partilhar propaganda terrorista, mas foi libertado automaticamente após cumprir metade da sentença, apesar de ser considerado "muito perigoso". Já em novembro, um terrorista libertado após cumprir apenas metade da pena de 16 anos de cadeia, Usman Khan, matou duas pessoas e feriu outras três na ponte de Londres.