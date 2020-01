Boris Johnson quer que o Brexit seja "começo de uma nova era de cooperação" com a UE

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta sexta-feira, num discurso para marcar a saída do Reino Unido da União Europeia, querer que este seja "o começo de uma nova era de cooperação" com a UE.

"Queremos que este seja o começo de uma nova era de cooperação amistosa entre a UE e um Reino Unido enérgico. Um Reino Unido que é simultaneamente uma grande potência europeia e verdadeiramente global no nosso alcance e ambições", salientou.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4