Boris Johnson recebe salvadores do SNS britânico

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu no domingo o enfermeiro português Luís Pitarma e outros profissionais de saúde que lhe salvaram a vida quando esteve infetado com Covid-19.





O enfermeiro natural de Aveiro foi um dos profissionais que trataram de Boris Johnson quando este esteve internado uma semana no hospital de St. Thomas, em Londres, em abril. Luís Pitarma, de 29 anos, passou várias noites seguidas junto de Johnson, juntamente com a enfermeira neozelandesa Jenny McGee, quando o primeiro-ministro apresentava um quadro clínico mais delicado.





Índia é terceira em casos



A Índia ultrapassou esta segunda-feira a Rússia e já é o terceiro país do Mundo com mais casos de coronavírus em todo o Mundo, atrás dos EUA e do Brasil, com mais de 720 mil casos confirmados.





Austrália fecha fronteira



Pela primeira vez num século, a Austrália vai fechar a fronteira interna entre os estados de Victoria e Nova Gales do Sul, numa tentativa de conter o surto de Covid-19 que está a crescer na região de Melbourne.





Remdesivir a acabar



A Alemanha tem apenas “algumas centenas de doses” do antiviral remdesivir, usado para tratar os casos mais graves de Covid-19, após os EUA terem comprado o stock mundial para os próximos três meses.





5% têm anticorpos



Um estudo com 70 mil pessoas revelou que 5% dos espanhóis que estiveram expostos ao coronavírus possuem anticorpos, e que a imunidade face ao vírus pode ser de curta duração.





Centenas de cientistas contradizem a OMS



Um total de 239 cientistas de 32 países escreveram uma carta aberta à OMS a pedir para rever as suas recomendações sobre a transmissão do Covid-19 pois, segundo afirmam, existem provas crescentes de que o novo coronavírus pode permanecer no ar em espaços fechados e infetar as pessoas que estiverem no interior. OMS fala apenas em transmissão de pessoa para pessoa.