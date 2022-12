Boris Johnson recebeu mais de um milhão de euros em conferências, 250 mil foram pagos pela CNN Portugal

O ex primeiro-ministro Boris Johson ganhou cerca de 250 mil euros da Media Capital, dona da TVI e da CNN Portugal, para participar na CNN Global Summit, realizada em Lisboa, em novembro.



Segundo documentos a que o CM teve acesso, Boris viajou acompanhado de dois assessores. A deslocação de 8 horas à capital incluiu transporte, comida e hospedagem. Já o jornalista norte-americano Bob Woodward, um dos denunciantes do escândalo ‘Watergate’, terá ganho 100 mil euros para discursar no mesmo evento.



No total, o antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu mais de um milhão de euros em discursos, em diferentes países do mundo, desde que deixou Downing Street, contra as normas da conduta britânica, que ditam que deveria esperar três meses até aceitar trabalhos renumerados.



Boris Johnson demitiu-se do cargo de primeiro-ministro no início de setembro, após meses de escândalos durante a pandemia da Covid-19.