Boris Johnson recusa responder 17 vezes a perguntas sobre as festas em Downing Street

Boris Johnson deu uma entrevista à BBC, no passado sábado, mas por 17 vezes recusou responder a perguntas relacionadas com o escândalo das festas em Downing Street, conhecido como "Partygate".O primeiro-ministro tentou, repetidamente, desviar o assunto, dizendo sempre que não há nada que possa dizer sobre o tema, explicou o jornal The Independent.Algumas das perguntas estavam relacionadas com o que o próprio sentia sobre o escândalo e o sítio específico onde as festas aconteciam, entre outras.A certa altura, Boris Johnson levantou de novo o tema dos confrontos na Ucrânia, que já tinha sido abordado no início da entrevista.