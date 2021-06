Boris Johnson saúda "harmonia" entre líderes mundiais durante cimeira do G7

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, saudou hoje o "grau fantástico de harmonia" entre os líderes do G7 sobre clima, valores democráticos e combate à pandemia covid-19, evitando agravar as divergências com a União Europeia sobre o Brexit.

"A grande, grande maioria das conversas que tivemos nos últimos três ou quatro dias foram sobre outros assuntos [que não Brexit], e tem havido um grau fantástico de harmonia", vincou, na conferência de imprensa de encerramento da cimeira que decorreu durante tries dias em Carbis Bay, no sudoeste de Inglaterra.

Johnson foi questionado sobre as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, que considerou "ofensivo" que o Presidente francês tivesse caracterizado, durante um encontro bilateral, a Irlanda do Norte "como um país separado" do Reino Unido.