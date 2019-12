Boris Johnson trava extensão para pressionar a União Europeia

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai proibir por lei qualquer prolongamento do período de transição pós-Brexit, reforçando assim a pressão sobre a União Europeia para negociar o futuro acordo comercial com o Reino Unido no espaço de apenas 11 meses.O Acordo do Brexit negociado entre Johnson e Bruxelas prevê um período de transição de 11 meses após a saída do Reino Unido da UE, em janeiro. Durante esse período, o Reino Unido e a UE vão ter de negociar um futuro acordo comercial que irá reger as relações entre os dois lados nos mais variados domínios, incluindo pescas, segurança e aviação. Uma tarefa hercúlea que poucos acreditam ser possível de completar em tão curto espaço de tempo. O recente acordo comercial entre a UE e o Canadá, por exemplo, demorou sete anos a negociar.O Acordo do Brexit prevê que este período de transição possa ser prolongado por um ou dois anos, mas Boris Johnson, reforçado pela maioria absoluta conquistada nas eleições da semana passada, anunciou esta terça-feira que vai submeter ao Parlamento legislação para tornar ilegal qualquer extensão do período de transição.A medida é vista como uma forma de pressionar Bruxelas para alcançar um acordo rápido, sob risco de o Reino Unido sair da UE sem qualquer acordo em dezembro de 2020. Nesse caso, as relações comerciais entre os dois lados passariam a ser regidas pelos termos da Organização Mundial de Comércio.