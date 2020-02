Boris Johnson trava imigração pouco qualificada

A partir do próximo ano, as portas do Reino Unido vão fechar-se aos imigrantes pouco qualificados e que não saibam falar inglês, no âmbito da maior viragem na política de imigração britânica em várias décadas.As novas regras significam que, a partir de 1 de janeiro de 2021, findo o período de transição pós-Brexit, só poderão entrar no país trabalhadores altamente qualificados que tenham garantias de trabalho com um salário superior a 31 mil euros anuais e que saibam falar bem inglês. Estes são os critérios principais do novo sistema de imigração por pontos, que obriga os candidatos a trabalhar no Reino Unido a cumprir um conjunto de critérios predeterminados. O objetivo, disse a ministra do Interior, Priti Patel, é acabar com a dependência da "mão de obra europeia barata" e forçar as empresas a contratar mais funcionários britânicos - há oito milhões de pessoas "economicamente inativas" no Reino Unido, diz a ministra.Os patrões já alertaram que a medida vai causar o caos em setores como a agricultura, restauração, hotelaria ou cuidados de saúde, até agora dependentes da imigração da UE. "Os empregos que o governo considera pouco qualificados são vitais para a economia", alerta a Confederação de Recrutamento e Emprego.O novo sistema divide-se em critérios obrigatórios e adicionais. Os primeiros são: ter uma oferta de trabalho (20 pontos), que o emprego seja altamente qualificado (20 pontos) e saber falar inglês (10 pontos). Os segundos conferem pontos adicionais relacionados com o nível de educação e o salário, sendo que são precisos 70 pontos para trabalhar no Reino Unido.Ao abrigo destes critérios, 70% da mão de obra europeia que chegou ao país desde 2004 não teria agora direito a visto.