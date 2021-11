Boris Johnson urge britânicos a marcarem rapidamente terceira dose da vacina contra a Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, urgiu esta segunda-feira a população elegível a agendar rapidamente as doses de reforço das vacinas contra a covid-19 para evitar o agravamento da pandemia e novas restrições como acontece no resto da Europa.

Observando "nuvens de tempestade a formarem-se" no continente europeu, numa referência ao aumento do número de infeções em países como Áustria e Alemanha, o chefe do Governo britânico disse: "Não podemos ser complacentes".

"Os países com taxas de vacinação mais baixas tendem a ver picos maiores de infecção e, por sua vez, são forçados a responder com medidas mais duras, enquanto os países com taxas de vacinação mais altas têm, até agora, registado melhores resultados", vincou.



Com o aumento de casos de Covid-19 na Europa, o primeiro-ministro britânico garante que não existem certezas de que o natal esteja a salvo. Ainda assim, Boris Johnson considera que "nada nos números" mostra que o Reino Unido possa estar sob restrições severas na época festiva.