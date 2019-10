O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai pedir o adiamento do Brexit se não houver acordo até este sábado. A informação foi confirmada por Stephen Barclay, o ministro para o Brexit.Johnson vai cumprir a lei e enviar uma carta à União Europeia a solicitar o adiamento.O primeiro-ministro britânico já ameaçou desafiar a lei, tendo já dito que preferia ser encontrado morto numa sarjeta do que ser forçado a pedir o adiamento do Brexit até 31 de outubro.