Boris Johnson vaiado no voo de regresso a Londres antes de reentrar na corrida a primeiro-ministro

Boris Johnson, antigo primeiro-ministro do Reino Unido e recandidato ao lugar após a demissão da sua sucessora, Liz Truss, regressou na manhã deste sábado a Londres.Johnson regressou com a família à capital britânica após um período de férias na República Dominicana e a contar pela receção a bordo, Boris Johnson não será um sucessor unânime de Truss. O ex-líder britânico – e responsável pelo Brexit – foi vaiado por vários passageiros do voo BA2156, da British Airways, que fez a ligação entre Punta Cana e Londres com escala na ilha caribenha de Antígua e Barbuda.De acordo com a imprensa britânica, Boris Johnson – que viajou com a mulher e filhos em classe económica – antecipou o regresso ao Reino Unido para anunciar que está na corrida à sucessão de Liz Truss que, recorde-se, permaneceu no número 10 de Downing Street (a residência oficial dos chefes de governo) apenas 45 dias.