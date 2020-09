Boris Johonson apela a líderes mundiais para se unirem contra "inimigo comum"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou este sábado que a pandemia do novo coronavírus rompeu com os laços entre as nações e apelou aos líderes mundiais para se unirem contra o "inimigo comum", a Covid-19.

Johnson, que fez estas declarações num discurso pré-gravado na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), disse que nove meses após a pandemia, "a própria noção de comunidade internacional parece esfarrapada".

"Nunca mais devemos travar 193 campanhas separadas contra o mesmo inimigo", defendeu o governante.